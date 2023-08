Beursblog: Wall Street pakt fractie winst in sterke maand

Wall Street heeft maandag met minimale winst de julimaand afgesloten. De Dow Jones noteert 0,3% winst, de S&P 500 en Nasdaq won 0,2%. Beleggers bleven terughoudend richting het maandslot, deze week wacht nog een serie macrorapporten over de Amerikaanse economie. In Amsterdam is de AEX fractioneel lager gesloten. Heineken trok met zijn negatieve verrassing de hoofdindex omlaag.

