Chips in trek tijdens beurslunch

De AEX staat om tien over twaalf 0,2% hoger op 682,8 punten.

De hoofdindex is gewijzigd, na de gebruikelijke jaarlijkse herweging door beursbedrijf Euronext. Besi en Signify hebben de plaats ingenomen van ABN Amro en Galapagos.

Bekijk ook: Techgehalte in AEX nog groter met debutant Besi

De AMX noteert onveranderd op 1010 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters komen ook nauwelijks van hun plaats. De Britse FTSE en de Franse CAC-40 raken 0,1% respectievelijk 0,3% kwijt. De Duitse DAX wint 0,1%.

In Duitsland zou bondskanselier Merkel volgens media voor een totale nationale lockdown staan na het oplopen van de besmettingen. Ook Nederland blijft waarschijnlijk langer dicht.

Wereldwijd zijn nu meer dan 123,2 miljoen mensen besmet het coronavirus volgens het Johns Hopkins CSSE-instituut. Farmaceut AstraZeneca (+0,8%) meldt dat zijn vaccin een effectiviteit van 79% heeft bereikt.

Brand

In New York opent de Nasdaq-beurs volgens de futures vanmiddag om half drie - vanwege de zomertijd die in Europa pas over een week ingaat - met rond 0,6% winst. De Dow Jones en S&P 500 openen naar verwachting vlak.

De Nikkei verloor vanochtend 1,7%, in reactie op een grote brand bij de Japanse chipmaker Renesas, die onder andere Toyota als grote klant heeft. „Dus juist op een moment dat er al een groot tekort aan chips voor met name de auto-industrie is. Dit zorgt voor koersdruk bij de autofabrikanten, maar ook bij hun toeleveranciers. Het is daarentegen goed nieuws voor de toeleveranciers aan de chipsector”, meldt vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa).

Daarnaast krijgen technologieaandelen steun van de terugval van de Amerikaanse obligatierentes, tot 1,68% voor 10-jaars staatspapier. Van der Groep: „93% van de grote vermogensbeheerders houdt rekening met een inflatieschok in de VS, door het omvangrijke coronasteunpakket en het voorspoedige verloop van de vaccinaties. Hoewel de markt hier dus al rekening mee houdt, zou de rente nog wat verder kunnen oplopen. Anderzijds heeft de Fed voldoende middelen om de rente te managen.”

Hij maakt zich niet heel veel zorgen over de rente en geeft nog altijd de voorkeur aan Amerikaanse boven Europese aandelen. „De coronapandemie slaat om zich heen in Europa, met alle lockdowns. De VS heeft het virus veel beter onder controle en zijn economie kan dan ook veel sneller groeien. Dit zie je terug in hogere winstgroeiverwachtingen van bedrijven.”

Lira keldert

De valutamarkt reageert op een ingreep in Turkije. De Turkse lira staat maandag 12% lager tegen de euro doordat president Erdogan de baas van de centrale bank heeft ontslagen.

De hoofdindex in Istanboel koerst 7% lager. De rentevergoeding die beleggers nu eisen voor een 10-jarige staatsobligaties gaat 17% omhoog. De iShares MSCI Turkey-index verloor 18%, de slechtste start ooit.

ING gehavend

De toeleveranciers aan de chipsector staan bij de Nederlandse hoofdfondsen bovenaan, doordat nog meer duidelijk is geworden dat capaciteitsuitbreidingen bij afnemers noodzakelijk zijn. ASML (+2,3%) krijgt bovendien een verhoogd advies van de Amerikaanse zakenbank Cowen bij een aangesterkt koersdoel. Chiptoeleverancier Besi stijgt 2,2% op de eerste dag in de AEX. ASMI dikt met 2,1% aan.

Ahold Delhaize verliest 2%. ING, dat naar verluidt ongeveer 3% van de winst in Turkije realiseert, dipt met 1,5%.

Bij winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield schaven beleggers 1,4% van de koers af.

Olie- en gasleverancier Shell raakt 1,2% kwijt. Inmiddels stabiliseren de olieprijzen weer, na de stevige terugval van vorige week in reactie op de aanscherping van de coronamaatregelen in Europa.

In de markt van maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway (-0,8%) meldt het Britse Deliveroo voor zijn beursnotering aan de London Stock Exchange een introductieprijs van tussen £3,90 tot £4,60 per aandeel. Dat geeft een marktwaarde tussen £7,6 miljard en £8,8 miljard.

Philips (-0,2%) zou dezer dagen reageren op een aantal biedingen voor zijn onderdeel met consumentenelektronica, de deadline voor het bod loopt vandaag af. Philips overweegt ook een beursgang voor deze tak.

ABN achteruit

In de AMX staat Basic-Fit met een min van 3,8% onderin. Dat de coronamaatregelen in Nederland waarschijnlijk niet versoepeld worden, betekent dat zijn fitnessfilialen nog langer dicht blijven.

De uit de AScX gepromoveerde laadpalenproducent Alfen daalt 2%.

Air France KLM levert 1,4% in.

De uit de AEX teruggevallen ABN Amro zakt 0,4%, mede vanwege een adviesverlaging naar houden door KBC Securities. De Vereniging van Effectenbezitters hekelt de late melding van onderzoek van het Openbaar Ministerie van ’schuldwitwassen’. De bank heeft geen reservering genomen voor een eventuele boete, zoals ING die eerder kreeg.

Arcadis klimt 2,7%. ING verhoogde het koersdoel van het ingenieursbureau fors van €27,50 naar €40. De koopaanbeveling blijft staan bij analist Quirijn Mulder.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.