ING en Shell grote verliezers in vlakke AEX

De AEX keert snel van een verliesje naar een vlakke stand bij 681,9 punten. De hoofdindex is gewijzigd, na de gebruikelijke jaarlijkse herweging door beursbedrijf Euronext, vandaag zonder de aandelen ABN Amro en Galapagos. Besi en Signify treden toe. Unilever krijgt relatief meer gewicht.

De AMX noteert 0,5% verlies bij 1004,9 punten.

In Duitsland zou bondskanselier Merkel volgens media voor een nationale lockdown staan. Het Britse pond reageert op het record van 700.000 vaccinaties in een enkele dag: het VK heeft nu het laagste besmettingscijfer sinds september 2020.

Wereldwijd zijn meer dan 123,2 miljoen mensen besmet volgens het Johns Hopkins CSSE-instituut. AstraZeneca meldt dat zijn vaccin een 79% effectiviteit heeft.

Azië wisselvallig

In Azië koersen beurzen met wisselende uitslagen. De centrale bank van China meldde dat het zijn rentebeleid in maart niet heeft willen aanpassen. De rentes voor leningen bleven gelijk ten opzichte van vorig jaar.

De Japanse Nikkei verliest 1,7%. De Hangseng-beurs in Hongkong verloor 0,1%, terwijl de Shenzhen Composite op het vasteland 0,7% steeg.

Autofondsen dalen op de beurs na een grote brand bij de Japanse chipmaker Renesas, dat onder andere Toyota als grote klant heeft. De uitval van chipproductie zou tot drie maanden kunnen duren.

In New York opent de Nasdaq-beurs vanmiddag om half drie - de VS hanteren nog een week de zomertijd -volgens de futures met rond 0,6% winst. De Dow Jones en S&P 500 dalen.

Lira keldert

De valutamarkt reageert op een ingreep in Turkije. De Turkse lira is maandag 17% gedaald tegen de dollar nadat president Erdogan zaterdag de baas van de centrale bank van het land had ontslagen. De hoofdindex in Istanbul is 7% gedaald bij de opening. De euro zakt 0,2% tot $1,8829. Bitcoin stijgt 2% tot $57.730.

In de rentemarkt zakte de rente van de beeldbepalende 10-jaars Amerikaanse staatsobligatie flink tot 1,675%. Dat steunt technologieaandelen. De Duitse Bund blijft vlak bij -0,29%.

De olieprijs daalt 0,5% tot $64 per vat. ING-grondstoffenanalist Warren Patterson voorziet meer druk prijs, na de slechtste week in een jaar. Het aantal boorplatforms neemt wereldwijd toe.

ING gehavend

Bij de hoofdfondsen noteert ING 2,5% verlies. Olie- en gasleverancier Shell raakt 2% kwijt.

Chipmachinemaker ASML krijgen een verhoogd advies van Cowen bij een aangesterkt koersdoel.

In de markt van maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway meldt het Britse Deliveroo voor zijn beursnotering aan de London Stock Exchange een introductieprijs van tussen £3,90 tot £4,60 per aandeel. Dat geeft een marktwaarde tussen £7,6 miljard en £8,8 miljard.

Philips zou reageren op een aantal biedingen voor zijn onderdeel met consumentenelektronica, de deadline voor het bod loopt vandaag af. Philips overweegt ook een beursgang voor deze tak.

ABN achteruit

In de AMX kijken beleggers naar nieuwkomer ABN Amro (-2%), meteen onderin de index. De Vereniging van Effectenbezitters de top hekelt de late melding van onderzoek van het Openbaar Ministerie van ’schuldwitwassen’. De bank heeft geen reservering genomen voor een eventuele boete, zoals ING die eerder kreeg. ABN stelt dat er geen inschatting van de boete te maken is.

Ook Air France KLM (-1,8%) en Boskalis Westminster (-1,7%) blijven achter.

Vastgoedfonds WDP noteert 1,7% koerswinst, en gaat hier met biotechfonds Galapagos (+1,3%) aan kop bij de winnaars.

Bodemonderzoeker Fugro (-0,4%) trok met Barbara Geelen, afkomstig van HES International, een nieuwe cfo aan. Haar voorganger Paul Verhagen vertrekt naar ASML.

Metaalleverancier AMG (-0,3%) promoveert met laadpalenprodudent Alfen (-0,4%) naar de Midkap.

