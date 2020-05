Bristol wil deurbeleid versoepelen

Bristol heeft de winkels in Nederland de afgelopen maand in twee fases geopend. Ⓒ DIJKSTRA BV

HAARLEM - Schoenen- en kledingketen Bristol is van plan het deurbeleid in de winkels in ons land zo snel mogelijk te versoepelen. Daarmee hoopt het bedrijf dat de omzet weer zo snel mogelijk op het niveau van voor de coronacrisis komt.