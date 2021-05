Buitenland

Beer en twee jongen ’uit voorzorg’ gedood na vondst overleden vrouw

Een 39-jarige vrouw is vrijdag in de Amerikaanse plaats Durango (Colorado) vermoedelijk aangevallen door een beer en overleden. Een beer, en haar twee jongen, zijn na het incident ’uit voorzorg’ afgeschoten. Komende week zal autopsie uit moeten wijzen wat de exacte doodsoorzaak is.