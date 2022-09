Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik weet dat politiek Den Haag denkt dat het niet lukt vóór 2023’ Hobbels op de weg van de nieuwe Pensioenwet

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Of de nieuwe Wet toekomst pensioen op tijd wordt doorgevoerd, is ook voor gepensioneerden een grote vraag. Ⓒ Getty

AMSTERDAM - Na meer dan tien jaar overleg tussen sociale partners, verschillende ministers en staatssecretarissen en de pensioenfondsen zelf, is het maandag zo ver: het wetgevingsoverleg vindt dan plaats over de wijziging van de Pensioenwet. Het parlement staat een monsterklus te wachten. Welke hobbels liggen er nog op de weg, en is het nog steeds een verbetering ten opzichte van de huidige pensioenwet?