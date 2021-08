Premium Het beste van De Telegraaf

Bitcoin stoot door grens $45.000

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Cryptomunt bitcoin lijkt terug, na een dramatische daling in juli. Een enkele bitcoin is, voor het eerst sinds half mei, weer boven de prijs van $43.000 gestegen. Zondag tikte de crypto op sommige handelsplatforms even $45.000 aan.