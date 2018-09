Klok tikt voor de belastingaangifte

Morgen is het namelijk 1 mei, en dat is traditiegetrouw de deadline voor de aangifte inkomstenbelasting. In de maand april zijn meer dan 3 miljoen aangiftes ingestuurd. Die zijn nog wel op tijd, maar de fiscus geeft dan niet meer de garantie dat er voor 1 juli uitsluitsel is.

Wie het niet meer lukt om voor 1 mei aangifte te doen, moet bij de Belastingdienst uitstel aanvragen. Ook dat moet vóór 1 mei gebeurd zijn. De deadline verschuift dan naar 1 september.

De risico’s van te laat aangifte doen, zelfs met uitstel, zijn groot. Zo ben je 4% belastingrente verschuldigd als je aangifte pas na 1 juli wordt verwerkt. Komt de aangifte na 1 mei binnen, en heb je ook geen uitstel aangevraagd, dan mag de Belastingdienst een boete opleggen en een aanslag op basis van eigen schattingen. Die kunnen fors hoger uitpakken dan het bedrag dat je werkelijk verschuldigd bent. Voordat het zo ver is, stuurt de fiscus overigens vaak een of twee herinneringsbrieven.