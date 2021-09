Zij wel: korting op energienota voor Belg, Spanjaard en Italiaan

Premium Financieel

Mes in kunstmestproductie vanwege hoge gasprijzen

Grote kunstmestfabrikanten zetten het mes in hun Europese productie vanwege de hoge gasprijzen. Het Noorse Yara met een grote kunstmestfabriek in het Zeeuwse Sluiskil vermindert de productie van kunstmest in Europa met 40%. Boeren zien de kunstmestprijzen hierdoor door het dak gaan.