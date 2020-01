Column: mooie zet van Philips

CFO Abhijit Bhattacharya en CEO Frits van Houten (r) van Philips Ⓒ ANP

Toen Philips de lichtdivisie verkocht zei CEO Frans van Houten dat de opdeling van Philips klaar was. Maar de markt bleef aandringen op verdere ontbinding met de verkoop van de huishoudelijke apparaten, het oude DAP. Concentratie op de kernactiviteiten is een goede zaak. De ontwikkelingen in de kern zijn al complex genoeg.