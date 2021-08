Fors lagere winst ForFarmers

Premium Financieel

Column: persoonlijk pensioen betekent niet zelf beleggen

We gaan hoe dan ook naar een meer persoonlijk pensioen. Dat is logisch, iedereen heeft immers andere wensen als het om pensioen gaat. Eerder, later, geheel of gedeeltelijk. De een kiest voor zekerheid, de ander durft en kan meer risico nemen en zet indien nodig de tering naar de nering. De volgende ...