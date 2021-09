Beurs Tokio flink hoger na nieuws rond premier Suga

De toonaangevende Nikkei-index sloot 2 procent hoger op 29.113,86 punten. De Topix, naast de Nikkei-index een belangrijke beursgraadmeter in Tokio, bereikte het hoogste niveau sinds 1991. Regeringspartij LDP, die een meerderheid in het Japanse Lagerhuis heeft, kiest eind deze maand een opvolger voor Suga die nauwelijks een jaar premier is geweest. Hij was onder Japanners niet erg populair vanwege zijn aanpak van de coronapandemie en het laten doorgaan van de Olympische Spelen.

Bij de bedrijven in Tokio ging de aandacht onder meer uit naar autoconcern Mitsubishi Motors. Het aandeel won 0,7 procent na berichten dat het bedrijf een nieuwe fabriek wil gaan bouwen in Bangladesh. Branchegenoot Toyota steeg 1,4 procent en Mazda werd 2,2 procent hoger gezet.

De beurs in Shanghai verloor tussentijds 0,1 procent en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde een min van 0,6 procent. Marktonderzoekers Caixin en Markit kwamen met cijfers over de Chinese dienstensector. Die liet vorige maand krimp zien. In Hongkong was Alibaba een daler met een min van 3,3 procent. Het bedrijf gaat 100 miljard yuan, omgerekend 13 miljard euro, uittrekken voor de welvaartsplannen van de Chinese president Xi Jinping. Xi wil dat grote techbedrijven hun enorme winsten meer gaan inzetten om de gemeenschappelijke welvaart in China te steunen, bijvoorbeeld door kleine bedrijven te helpen.

De Kospi in Seoul sloot met een winst van 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,5 procent.