Munt Hypotheken voert betaalstop in

Munt Hypotheken behoort tot de tien grootste hypotheekaanbieders van Nederland. Het in 2014 opgerichte bedrijf werkt vooral met kapitaal van Nederlandse pensioenfondsen.

Nood

„We willen een zo laagdrempelig mogelijke betalingsregeling treffen met klanten” zegt directeur Ellen Hensbergen. „Het uitgangspunt is dat mensen hun huis kunnen behouden.” Hensbergen zegt dat Munt hierover al vragen krijgt van klanten in nood. „Vooral van de mensen die het hardst getroffen worden, zoals horecaondernemers en winkeliers”.

Klanten hoeven niet aan te tonen dat hun betalingsproblemen door het coronavirus komen. Wel bekijkt Munt van geval tot geval of mensen in aanmerking komen voor de betaalstop. „Zo moet bijvoorbeeld bepaald worden of de aftrekbaarheid van de hypotheekrente of eventuele toeslagen niet in gevaar komen. In principe geldt de regeling voor drie maanden”, meldt de geldverstrekker.

Munt rekent op fiscale steun van het ministerie van Financiën. „Als hypotheekklanten normaal betalingen missen, mogen ze alsnog de rente aftrekken mits ze die betalingen het jaar daarop inhalen”, stelt Hensbergen.