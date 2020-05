Wereldhave krijgt junkstatus bij Moody's

Winkelcentrum Koningshoek in Maassluis Ⓒ Wereldhave

Londen - Kredietbeoordelaar Moody's is negatiever geworden over winkelvastgoedbedrijf Wereldhave en geeft het fonds een junkstatus. De kredietrating voor het bedrijf is met twee stappen verlaagd van Baa3 naar Ba2 en de verwachting is op negatief gezet.