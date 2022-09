CBS: woninghuren het hardst omhoog sinds 2014

De huren van sociale huurwoningen stegen gemiddeld met 2,6%, nadat vorig jaar de huren door het kabinet tot en met juni 2022 waren bevroren vanwege de coronacrisis. Daarna mochten de sociale huren met een vast bedrag omhoog: maximaal €50 voor middeninkomens en maximaal €100 voor hoge inkomens. Huren onder €300 mochten met €25 verhoogd worden, ongeacht het inkomen van de huurder.

Bij de huren in de vrije sector was sprake van een prijsstijging van 3,8% ten opzichte van vorig jaar. Deze huren mochten stijgen met de inflatie plus 1%. De overheid heeft vorig jaar de maximale huurverhoging in de vrije sector tot 1 mei 2024 begrensd tot de inflatie plus 1%. Dat betekent dat verhuurders volgend jaar wel de enorme inflatie aan hun huurders kunnen doorberekenen.

Bij een huurderswisseling is de huurbaas niet gebonden aan de maxima. Huurwoningen die tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2022 van bewoner wisselden hadden in juli 2022 een huurprijs die gemiddeld 9,8% hoger lag, meldt het CBS.

Van de vier grote gemeenten zijn de huren in Amsterdam met gemiddeld 3,6% het sterkst gestegen: de huren exclusief bewonerswisselingen stegen hier in 2022 gemiddeld met 2,5%. Op provinciaal niveau stegen de huren in Noord-Holland het hardst, met gemiddeld 3,4% vergeleken met een jaar eerder. Bewonerswisselingen hadden in Noord-Holland met 1% ook het grootste effect op de huurstijging.