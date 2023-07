Premium Het beste van De Telegraaf

Medicijndomper geen rem in strijd tegen ALS

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De co-ceo’s Justin Klee en Josh Cohen van Amylyx zijn evenals patiënte Caro van Leeuwen teleurgesteld in het negatieve advies. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Het gevecht dat de medische wereld voert om tot een effectieve behandeling van de dodelijke spierziekte ALS te komen, is heviger dan ooit. Het nieuws dat een nieuw medicijn vooralsnog niet in Europa wordt toegelaten, kwam voor alle betrokkenen dan ook als een domper. Toch is er optimisme dat de ziekte in de komende jaren steeds meer afgeremd en misschien zelfs genezen kan worden, hoewel dit voor de meeste huidige patiënten te laat zal komen.