SBM Offshore vergroot omzet met kwart

Dat ondanks de zwakke marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie door de fors lagere olieprijs en de impact van de coronacrisis.

De onderneming, die bij de halfjaarupdate in augustus ook al zijn verwachtingen opschroefde, rekent voor dit jaar nu op een bedrijfsresultaat van om en nabij de 950 miljoen dollar. Dat was na de vorige raming meer dan 900 miljoen dollar.

Volgens topman Bruno Chabas heeft SBM onder meer de kosten goed onder controle.

SBM zag in de eerste negen maanden van 2020 de omzet met bijna een kwart stijgen, vooral door de meeropbrengsten uit de tak Lease en Operate. Dit kwam mede door productie- en opslagschip (FPSO) Liza Destiny die eind 2019 aan de vloot werd toegevoegd.

Daarnaast wist SBM het volledige eigendom in vijf Braziliaanse FPSO's te bemachtigen. Voor heel 2020 houdt SBM vast aan eerder uitgesproken verwachting van een omzet (directional) van 2,3 miljard dollar.

In vergelijking met eind 2019 is de schuld met 500 miljoen dollar opgelopen tot 4 miljard dollar. Het bedrijf maakte gebruik projectleningsfaciliteiten voor verdere investeringen in groei.

Verder wordt het salaris van topman Chabas per 1 januari 2020 met terugwerkende kracht verhoogd. Dit werd eerder uitgesteld vanwege de vele onzekerheden rond de coronacrisis. Gelet op de resultaten nu en de positie van het bedrijf is de verhoging van het basissalaris naar 960.000 euro per jaar volgens de raad van commissarissen gerechtvaardigd.