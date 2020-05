Nasdaq werkt coronadip geheel weg

Vlak na de start ging de Dow Jones-index 1,1% omhoog naar 23.922. De brede S&P 500 steeg 1,3 procent tot 2886,42 punten. Nasdaq dikte1,2 procent aan op 8967 punten. Daarmee klom de techbeurs weer terug naar het hoogste niveau sinds begin van dit jaar, maar nog een flink eind verwijderd van de recordstand halverwege februari.

Er kwamen in de laate week van april nog eens 3,2 miljoen nieuwe WW-aanvragen in VS bij. Dat was nog hoger dan analisten vooraf hadden voorzien. De nieuwe domper voorspelt weinig goeds voor het officiële banenrapport in Amerika dat morgen verschijnt.

Beleggers in de VS trokken zich vooral op aan een opsteker in China waar de export langzamerhand weer op gang lijkt te komen. De scherpe opleving van de olieprijs in de VS die bijna 10% omhoog schoot tot boven de $26 droeg ook bij aan de verwachte opgewekte start. Chevron en ExxonMobil koersten tot 3,6% hoger.

Verder waren er berichten dat Amerikaanse en Chinese onderhandelaars volgende week weer gaan praten over het voorlopige handelsakkoord tussen China en de VS. President Donald Trump had gedreigd het akkoord op te zeggen als Peking zich niet zou houden aan de voorwaarden van de overeenkomst.

PayPal werd maar liefst 11% meer waard. De betalingsdienstverleneren kwam met meevallende resultaten naar buiten. Lyft viel ook in de smaak met een plus van 17%. De taxi-app liet eveneens goede cijfers zien.

Aanbieder van fitnessapparatuur en -training Peloton Interactive (plus 16,7 procent) wist ook te profiteren van de lockdownmaatregelen door meer gebruikers aan zich te binden.