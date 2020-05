’Nieuwe dreun arbeidsmarkt VS laat Wall Street koud’

De futures in de VS wezen er op dat de belangrijkste graadmeters in de VS met plussen tot 1,5% zullen gaan openen. Een dag eerder moeten de aandelenmarkten nog overwegend terrein prijsgeven.

Er kwamen in de laate week van april nog eens 3,2 miljoen nieuwe WW-aanvragen in VS bij. Dat was nog hoger dan analisten vooraf hadden voorzien. De nieuwe domper voorspelt weinig goed voor het officiële banenrapport in Amerika dat morgen verschijnt.

Beleggers in de VS trokken zich vooral op aan een opsteker in China waar de export langzamerhand weer op gang lijkt te komen. De scherpe opleving van de olieprijs in de VS die bijna 10% omhoog schoot tot boven de $26 droeg ook bij aan de verwachte opgewekte start.

Verder waren er berichten dat Amerikaanse en Chinese onderhandelaars volgende week weer gaan praten over het voorlopige handelsakkoord tussen China en de VS. President Donald Trump had gedreigd het akkoord op te zeggen als Peking zich niet zou houden aan de voorwaarden van de overeenkomst.

Ook diverse bedrijven openden de boeken. Zo staan betalingsdienstverlener PayPal en taxi-app Lyft voorbeurs stevig op winst, dankzij meevallende kwartaalberichten en vooruitzichten. Andere fondsen die cijfers meldden waren onder meer hotelketen Hilton Worldwide, de maker van fitnessapparatuur Peloton Interactive, maaltijdbezorger Grubhub en oliebedrijf Apache.

De graadmeters in New York lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent lager op 23.664,64. De brede S&P 500 daalde 0,7 procent tot 2848,42 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom juist 0,5 procent tot 8854 punten.