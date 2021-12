Oprichter Loterijverlies moet de cel in voor verduistering claimgeld

De veroordeling van Roet komt vier dagen voor de trekking van de oudejaarsloterij door de door hem zo verguisde Staatsloterij. Jurist Roet startte in 2008 met procederen tegen de Staatsloterij, toen bleek dat de loterij jarenlang had geadverteerd met onjuiste winkansen. Door niet verkochte loten te laten meedingen naar de prijzenpot, werden de kansen van loterijdeelnemers beperkt.

Nadat de Hoge Raad in 2015 bevestigde dat de Staatsloterij zich schuldig had gemaakt aan misleiding, groeide de aanhang van Roet snel: ruim 194.000 mensen sloten zich aan bij stichting Loterijverlies, om bij de Staatsloterij een schadevergoeding los te pulken. Zij eisten hun inleg terug, want, zo stelden zij, als ze van de geringere winkansen hadden geweten, dan hadden zij helemaal niet deel genomen aan de loterij. Hun gezamenlijke claim liep daardoor in de honderden miljoenen euro’s.

Hoewel Roet met succes tot aan de Hoge Raad procedeerde, lukte het hem niet om de Staatsloterij tot een schadevergoeding te dwingen. Een groepje Loterijverlies-deelnemers stapte daarop naar de rechter en liet Roet in 2017 als bestuurder van de claimstichting afzetten. Sindsdien probeerde hij op diverse manieren terug in het zadel te komen. Daarvoor gebruikte hij onder andere zijn gelijknamige vennootschap Loterijverlies BV, gevestigd op Guernsey.

Complimenten

Roet kreeg bij de behandeling van zijn strafzaak afgelopen maand nog complimenten van de officier van justitie voor zijn vasthoudende rol in het conflict met de Staatsloterij. „In zijn jarenlange strijd tot aan de hoogste rechter tegen de misleiding van de Staatsloterij die adverteerde met onjuiste winkansen, heeft hij voor belangwekkende jurisprudentie heeft gezorgd”, prees de aanklager hem.

Maar in zijn strijd tegen de loterij handelde Roet vervolgens zelf óók als een bedrieger, stelde de aanklager vervolgens. „Hij heeft als heer en meester beschikt over de oorlogskas van Loterijverlies, en katte deze daarna om tot een buitenlands spaarpotje voor zichzelf.”

Roet deed dit onder meer door veel te hoge kosten op te voeren met valse facturen. De facturen waren afkomstig van een vennootschap op het Britse Isle of Man. Deze vennootschap had Roet kort daarvoor zelf opgericht na advies van een belastingadviseur.

„U wilde zo weinig mogelijk belasting betalen. Dat is op zich niet illegaal. Daar houdt de halve Zuidas zich mee bezig. Dat is kennelijk doodnormaal in dit land”, vatte de rechter de situatie spottend samen. Deze drang leidde volgens de aanklager echter wel tot het plegen van belastingfraude.

Bekentenis bij Eva

De zaak tegen Roet kwam aan het rollen toen Eva Jinek hem in 2016 aan tafel tijdens haar talkshow confronteerde met een onthulling die de volgende dag in De Telegraaf zou verschijnen. Deze krant zou publiceren over de miljoenenlening die hij via een trustbedrijf op het Britse eiland Isle of Man aan zichzelf had verstrekt om een luxe duinvilla in Bergen aan te schaffen.

Roet erkende toen live op televisie dat hij zelf achter het betrokken trustbedrijf schuil ging. De Belastingdienst startte direct na die uitzending een onderzoek naar de geldstromen van Loterijverlies.

Roet noemde de strafeis van vier jaar cel die het OM afgelopen maand tegen hem eiste „belachelijk.” Tijdens een emotioneel betoog gaf hij toen aan dat hij er van overtuigd is dat de Staat hem wil kielhalen wegens zijn strijd tegen de Staatsloterij.

Bijna drie jaar geleden werd de oprichter van de veelbesproken claimstichting door de fiscale opsporingsdienst FIOD gearresteerd omdat hij verdacht werd van verduistering en belastingfraude. Hij zat enige tijd vast.

Bij de aanhouding doorzocht de FIOD een van Roets woningen en twee kantoorpanden van de claimstichting Loterijverlies in Heerhugowaard en Amstelveen. Daarbij werd beslag gelegd op onder andere de administratie, bankrekeningen en een Rolls-Royce.