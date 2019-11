BAM-dochter verkoopt kantoor Cruquiuswerf

Bunnik - BAM-dochter AM heeft met Midvast de koopovereenkomst van de kantoor- en bedrijfsruimte in project Cruquiuswerf in Amsterdam ondertekend. Hierbij wordt het in aanbouw zijnde pand met een totaal verhuurbare oppervlakte van 1683 vierkante meter eigendom van de vastgoedonderneming. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.