Premium Het beste van De Telegraaf

Crowdfundingplatformen waarschuwen wel voor hogere kosten ’Vergunning van AFM maakt leenplatforms veiliger’

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De aanbieder van e-bikes WATT Mobility heeft onlangs via NLInvesteert €750.000 bij investeerders opgehaald. Ⓒ NLInvesteert

In deze tijd met grote onzekerheden op de financiële markten en nog altijd extreem lage spaarrentes is het niet verwonderlijk dat geld uitlenen via een crowdfundingplatform aan populariteit wint. De regelgeving liet tot dusverre echter te wensen over, maar daar komt met een vergunningsplicht verandering in. De branche reageert positief, maar meent wel dat enkele regels hun doel voorbij schieten waarvoor beleggers uiteindelijk de prijs betalen.