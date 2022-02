Russische gasreus Gazprom stort in op de beurs na aanvallen op Oekraïne

Gazprom, een staatsbedrijf dat in 1992 werd geprivatiseerd, is de grootste leverancier van gas aan Europa, dat voor 40% afhankelijk is van het Russische gas.

Vooral ex-Sovjetstaten hebben nauwe banden met het in 1989 onder Michael Gorbatsov opgerichte bedrijf. Nederland betrok tot voor kort zo’n 15% van al zijn gas uit de enorme gasvoorraden die Gazprom te gelde maakt.

Gazprom, dat 70% van alle natuurlijke gasbronnen van Rusland beheert, spekt met zijn verdiensten al jaren de staatskas in Moskou. Zijn toevoer is ook goed voor zo’n 13% van alle elektriciteit.

Rosneft ging 51% onderuit op de beurs. Lukoil, de tweede oliemaatschappij van Rusland en grootste producent van aardolie, verliest 47% van zijn waarde. Het bedrijf dat in Nederland als prijsvechter opereert heeft 75 pompstations.

Elders in Europa profiteerde Shell, een grote toeleverancier van vloeibaar gemaakt gas (lng), van de crisis. Het aandeel noteert als enige winst in de donkerrode AEX in Amsterdam.

Het Britse BP, concurrent van Shell, verliest 2% in Londen.

Nadat president Von der Leyen van de Europese Commissie meldde dat Rusland van het Swift-betalingsnetwerk wordt geweerd, zakten ook financiële waarden op de beurs in Moskou. Sberbank raakt 57% van zijn waarde kwijt.