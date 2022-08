Beursblog: AEX kruipt weer in schulp; nieuwkomer Exor zakt weg

De AEX krijgt rond de lunch meer last van tegenwind onder druk van tech met een daling tot net boven de 720 punten. Just Eat Takeaway is ook in mindere doen. Beleggers zien nog steeds brood in Aegon. Het aandeel Exor dat de overstap heeft gemaakt naar het Damrak moet terrein prijsgeven na een hogere start