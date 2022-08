Beursblog: verlies AEX loopt terug na hogere start Wall Street

Door Johan Wiering

De AEX is gaandeweg de middag iets opgeveerd, maar staat nog altijd op verlies. De Amsterdamse beursindex weet zich enigszins op te trekken aan de hogere opening van de Amerikaanse beurzen. Just Eat Takeaway is in mindere doen. Beleggers zien nog steeds brood in Aegon.