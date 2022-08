Beursblog: Wall Street helpt AEX van verlies af

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Dankzij de voorspoedige gang van zaken op Wall Street, gesteund door een meevallend cijfer over het consumentenvertrouwen, heeft de AEX het verlies eerder vandaag kunnen wegwerken. Aegon steeg verder. Just Eat Takeaway en ArcelorMittal waren in mindere doen.