LIVE | ECB houdt rente voorlopig laag

Verslaggever Dorinde Meuzelaar en beursredacteuren Theo Besteman en Mark Garrelts volgen het rentebesluit, de persconferentie en de reacties van de financiële markten op de voet. Bekijk hun tweets onderaan dit artikel.

Het is het eerste rentebesluit sinds de ECB twee weken geleden een herziening van de strategie bekend maakte. Daarin ging het inflatiedoel een heel klein beetje omhoog. Niet langer wil de centrale bank de inflatie net onder de 2% krijgten, voortaan moet dat precies 2% zijn.

De belangrijkste wijziging vandaag is een verandering in de ’forward guidance’. Dat is een soort verwachtingsmanagement, waarmee de ECB laat doorschemeren wat er in de economie moet gebeuren voordat het beleid wordt aangepast.

Donderdag schreef de centrale bank dat de rente op het huidige niveau blijft, of zelfs nog lager, zo lang die 2% niet gehaald wordt.

Herstel

Bovendien moet dat niveau voor langere tijd gehaald worden. Nu de economie in de eurozone herstelt van de coronapandemie is de inflatie aan het stijgen, maar de ECB verwacht dat dat tijdelijk is.

Vandaag verklaarde de ECB dat de inflatie tijdelijk ook iets boven de 2% mag uitkomen, als het doel over de middellange termijn maar gehaald wordt. Daar zal ECB-president Christine Lagarde later vanmiddag ongetwijfeld vragen over krijgen, wanneer ze het rentebesluit toelicht tijdens een persconferentie.