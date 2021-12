Elke maand nieuw tarief bij Budget Energie en NLE

Door de tarieven maandelijks aan te passen lopen zij minder risico omdat ze stijgingen makkelijker kunnen doorberekenen aan de klanten. Maar ook als de tarieven weer dalen profiteren klanten daar sneller van.

Meesten vast contract

Om te voorkomen dat de maandbedragen van klanten te veel schommelen worden die herberekend op basis van verwachte prijzen. Het gaat overigens om een minderheid van de klanten van Budget Energie en NLE. Negen op de tien klanten hebben namelijk een vast contract. Dat betekent overigens nog altijd dat tienduizenden klanten een variabel contract hebben.

Budget Energie en NLE zijn onderdeel van Nuts Groep. Topvrouw Caroline Princen geeft aan dat haar bedrijf de tweejaarlijkse aanpassing van de tarieven al langer onlogisch vond. „De huidige energiemarkt en de zorgen bij klanten hebben dit alleen maar versterkt.”

Hogere prijzen

Door de gestegen energieprijzen dreigen voor klanten met een variabel contract flink hogere prijzen. Een aantal energiebedrijven paste de prijzen al in november aan in plaats van zoals gebruikelijk is in januari. Bovendien vielen al drie energiebedrijven om door de hoge prijzen. Hun klanten komen nu ook tegen hogere tarieven bij andere energiebedrijven terecht.