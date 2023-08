Beursblog: banken drukken Dow Jones in het rood; Damrak veert iets op

Wall Street heeft dinsdag een wisselend beeld laten zien. Amerikaanse beleggers zijn nog steeds in de ban van de renteangst. De Dow Jones is uiteindelijk een half procentje lager gesloten en ook de S&P500 eindigde in de min. De Nasdaq sloot iets hoger. Beleggers in Amsterdam waren optimistische gestemd. De AEX endigde 0,6% hoger op 738,2 punten.

Ⓒ ANP/HH