Beursblog: chips in trek in hogere AEX

De AEX staat vanochtend hoger, na gisteren op het laagste niveau in vijf maanden te zijn gesloten. De Amsterdamse beurs trekt zich op aan het herstel vanochtend in Azië en de mooie winst van de Nasdaq gisteren. Vooral toeleveranciers aan de chipsector zijn geliefd. Adyen doet verwoede pogingen te herstellen van de genadeloze afstraffing in de afgelopen dagen voor een tegenvallend halfjaarbericht.

Ⓒ ANP/HH