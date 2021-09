Column: winsten ever grande?

Premium Financieel

Historicus Adam Tooze: ’Frankenstein-aanpak op corona, maar het werkte’

Piepend en krakend kwam de wereld in 2020 tot stilstand. De coronapandemie legde het hele openbare leven plat. Snel ingrijpen kon nóg erger voorkomen, maar legde ook bloot hoe kwetsbaar onze economie is. Veel tijd om opgelucht adem te halen is er niet, want er komen nog veel grotere crises aan.