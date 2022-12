Premium Het beste van De Telegraaf

Column: barre winterse maatregelen in bedrijfsleven

De winter heeft zijn intrede gedaan. Normaliter zijn de winters hier relatief mild. Maar in andere meer winterse oorden nemen de zorgen naarmate de winter strenger wordt met de dag toe. Hoewel veel beleidsmakers groene mobiliteit en elektrische auto’s een goed idee vinden, wil de Zwitserse overheid wellicht een tijdelijk verbod op elektrische voertuigen invoeren deze winter om zo op elektriciteit te besparen. Op die manier hopen zij een eventueel stroomtekort te voorkomen als de winter strenger uitvalt dan voorspeld. Laten we dus hopen op Hollands mild winterweer. Hier hebben we genoeg andere energiegerelateerde dilemma’s op ons bord liggen.