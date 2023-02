Premium Het beste van De Telegraaf

Review: Apples nieuwe HomePod prijzig en voor beperkte doelgroep

Door Chris Broesder

Dat Apple niet altijd de slimste van de klas is, bleek onder meer toen de eerste HomePod uitkwam in 2018. Apples slimme assistent Siri kon niet op tegen de assistent van Google wat betreft kennis of begrip, vermoedelijk doordat Google simpelweg veel meer data tot zijn beschikking had. Dat is tot op de dag van vandaag niet veranderd. Maar een HomePod is gelukkig meer dan een digitale assistent en dingen als je lichten of een muziekje aanzetten snapt Siri natuurlijk ook prima.