Ouderenbond op de bres voor cash: ’Internetbankieren lastig’

De belangenorganisatie reageert bezorgd op het nieuws van De Nederlandsche Bank (DNB) dat in bepaalde branches te veel winkeliers contant geld weigeren.

DNB meldde op basis van onderzoek door Locatus dat onder andere apothekers relatief vaak pinbetalingen eisen van hun klanten. Dit is bij 12% van alle apotheken het geval. „Dat vinden wij kwalijk want je kunt niet zomaar ergens anders terecht bij apotheken. Medicatie moet bruikbaar blijven, dus zouden er geen beperkingen moeten gelden”, zegt een woordvoerster van ANBO, die ook pleit voor de mogelijkheid om contant te betalen voor overheidsdiensten.

„In branches waar je niet zomaar ergens anders naartoe kunt, zou je een acceptatieplicht moeten hebben. Anders worden mensen gestraft omdat ze niet digitaal vaardig genoeg zijn en sluit je ze uit van de maatschappij”, betoogt ze.

Grip op geld

Sommige ouderen vinden het lastig om te internetbankieren. Daardoor is het volgens ANBO ook lastig om goed in de gaten te houden hoeveel geld binnenkomt en opgaat aan bijvoorbeeld boodschappen, wat wel overzichtelijk wordt als je dit geld contant in handen hebt. „En mensen met een kleinere portemonnee willen ook vaak precies weten hoeveel ze uitgeven. Daar hebben ze meer grip op als ze contant geld op zak hebben, omdat ze dan heel concreet zien hoeveel ze nog hebben.”

Op dit moment is er geen acceptatieplicht voor contant geld, dus is het ook moeilijk om af te dwingen dat winkeliers cash accepteren. ANBO adviseert leden, waar mogelijk, om winkels te mijden die geen contant geld accepteren en naar hun concurrent over te stappen.