Ⓒ AFP

Deze maand is het 57 jaar geleden dat actrice Marilyn Monroe dood werd gevonden. Maar ook ruim een halve eeuw na haar overlijden is zij nog steeds veel geld waard. Daarom neemt vermogensbeheerder BlackRock voor $870 miljoen een controlerend belang in het bedrijf Authentic Brands, dat de rechten op de merken van wereldsterren als Marilyn Monroe, Elvis en Mohammed Ali bezit.