Omzetgroei voor Cisco Systems

De omzet van Cisco kwam uit op 13,4 miljard dollar, een stijging van 6 procent ten opzichte van dezelfde meetperiode een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 2,2 miljard dollar. Dat was een daling van 42 procent, die vooral werd veroorzaakt door veranderingen in de belastingwetten in de Verenigde Staten.

Cisco verwacht voor het eerste kwartaal een omzetgroei van maximaal 2 procent op jaarbasis en een winst per aandeel van tussen de 0,64 dollar en 0,69 dollar per aandeel. Dat is minder dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend. De vraag naar de producten van nieuwere bedrijfstakken als software en cyberveiligheid was lager dan verwacht.