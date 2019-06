Slager Johannes Hoekstra met een stapel guldenbiljetten. Ⓒ Kappers Media

Slagerij De Schrans in Leeuwarden zit in zijn maag met circa 7000 gulden. Klanten konden afgelopen weekend nog één keer vlees kopen met guldens bij de jubilerende winkel. Maar eigenaar Johannes Hoekstra heeft van De Nederlandsche Bank te horen gekregen dat hij ze als ondernemer niet kan inwisselen, omdat de gulden geen wettelijk betaalmiddel meer is.