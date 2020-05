Beurs onderuit op Hemelvaart

De AEX eindigde 1,6% lager op 522,8 punten. De AMX daalde 1,7% naar 695,1 punten.

De overige Europese beurzen gingen ook onderuit. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 0,9% en 1,4% en 1,2%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,5% respectievelijk 1% lager.

Dat de Amerikaanse president Donald Trump twitterde dat China’s propaganda-aanval op de VS en Europa een schande is, drukte de stemming. Woensdag keurde de Senaat al wetgeving goed waardoor sommige Chinese bedrijven geen beursnotering in de VS kunnen hebben.

Beleggers leken ook ongelukkig met de toespraak van Fed-bestuurder John Williams. Hij denkt dat de Amerikaanse economie nog enkele zeer zware maanden voor de boeg heeft, maar benadrukte dat de centrale bank niet uit is op negatieve rentes.

Eerder op de middag werd bekend dat overeenkomstig de verwachting 2,4 miljoen Amerikanen afgelopen week een WW-uitkering hebben aangevraagd.

Directeur Cees Smit van vermogensbeheerder Today’s Group denkt dat de aandelenkoersen verder kunnen terugvallen. „De beurs leidt een beetje een eigen leven en trekt zich weinig aan wat er met de economie gebeurt. Zo staat ASML nabij een all-time high, terwijl er door de recessie minder TV’s en telefoons verkocht zullen worden en er dus minder behoefte aan chips ontstaat.”

Smit vreest dat veel sectoren in de problemen komen. „Het is leuk dat centrale banken voor liquiditeit in de markt hebben gezorgd, maar uiteindelijk is consumptie belangrijker. En die staat sterk onder druk. Hoewel de lockdowns worden teruggedraaid, blijven de detailhandel, de horeca en de theaters het heel moeilijk hebben. Maar ook de leveranciers worden geraakt evenals de verhuurders. Banken kunnen ook problemen krijgen.”

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) is aanzienlijk optimistischer. „Dat de beurzen het deze week zo goed doen, komt deels doordat de kans dat er eind dit jaar een vaccin tegen het coronavirus zal zijn nu hoger wordt ingeschat na positieve berichten van een paar farmaceuten. Positief is bovendien dat ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen het aantal besmettingen afneemt. Dit maakt het in de overgangsfase naar een vaccin waarschijnlijker dat een tweede grote besmettingsgolf uitblijft.”

Ook het door Duitsland en Frankrijk overeengekomen Europese herstelfonds van €500 miljard stemt Van Schie positief. „Door het geen coronabonds te noemen en te kiezen voor financiering uit de algemene pot en een verdeling naar welk Europees land het hardst geld nodig heeft, zal de weerstand minder zijn. Saamhorigheid is essentieel en kleine landen zoals Nederland zullen niet als paria te boek willen staan.”

Terwijl het herstel van de aandelenbeurzen in de afgelopen twee maanden vooral door kwaliteits- en groeiaandelen gedragen werd, verwacht Van Schie dat waardeaandelen het de komende maanden relatief goed zullen doen. „Bij het uitblijven van een tweede besmettingsgolf denk ik dat onder meer energiebedrijven en financials voorop gaan lopen in het verdere herstel.”

In de AEX eindigde Unibail Rodamco Westfield met een verlies van 8,2% onderaan. Het vastgoedfonds belandde daarmee op het laagste niveau ooit

Galapagos zakte 8%. De onderzoeksresultaten van het gebruik van zijn medicijn filgotinib voor de behandeling van patiënten met een chronische darmontsteking vielen tegen.

.

Bekijk ook: Onderzoeksresultaten Galapagos stellen teleur

De technologiebedrijven ASMI en Prosus zakten met respectievelijk 4% en 3,4%.

Informatieverstrekker Wolters Kluwer en KPN onderscheidden zich positief met plussen van 0,7% en 0,6%.

Bij de middelgrote fondsen ging Altice Europe 13,8% onderuit na de publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers. Het Franse kabel- en telecombedrijf rekent er nog wel altijd op dit jaar te kunnen groeien. Ook wil grootaandeelhouder Patrick Drahi bij voetbalbond UEFA een vergoeding claimen, omdat er vanwege de coronacrisis geen Europees voetbal meer uitgezonden kan worden.

Basic-Fit was met een winst van 3,8% de grootste stijger. Maritiem dienstverlener Boskalis klom 3% na een positief analistenrapport.

Smallcapfonds Vastned (+1,8%) kondigde aan in februari 2021 met een strategische update te komen. Het vastgoedfonds noemt het veranderende winkellandschap en de coronacrisis als reden om zijn strategie eerder onder de loep te nemen.

