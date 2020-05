Galapagos onderuit in lagere AEX

Om kwart over vier stond de AEX-index 0,7% lager op 527,4 punten, na vanochtend tot 523,2 punten te zijn teruggevallen. Technisch analist Nico Bakker spreekt van een valide doorbraak van de weerstand bij 525-528 punten „na de stierenstoot” woensdag. „Door het wegslaan van de weerstanden is er ruimte gekomen voor een verdere stijging. Anders gezegd, het speelveld is verruimd omdat er een einde is gekomen aan de trading range fase. Ik zou het een verlenging van het herstel willen noemen met 560 punten als haalbaar niveau. Onder 520 punten zal het beeld vervagen.”

De Nederlandse index van middelgrote fondsen AMX stond 0,7% lager op 701,7 punten.

Elders in Europa was het beeld gemengd. De Britse FTSE 100 won 0,3%, terwijl de Duitse DAX en de Franse CAC 40 respectievelijk 0,5% en 0,3% verloren.

De Amerikaanse beurzen gingen vlak van start. De Dow Jones-index en de Nasdaq-index stonden na drie kwartier handel 0,1% hoger respectievelijk 0,2% lager.

2,4 miljoen Amerikanen hebben afgelopen week een WW-uitkering aangevraagd, zo bleek om half drie. Dat is in lijn met de verwachtingen van analisten, maar beleggers zijn er kennelijk blij mee. Uit de cijfers vanochtend bleek dat de economie in de eurozone langzaam herstelt van de coronacrisis.

Directeur Cees Smit van vermogensbeheerder Today’s Group meent dat beleggers wel erg enthousiast zijn. „De beurs leidt een beetje een eigen leven en trekt zich weinig aan wat er met de economie gebeurt. Zo staat ASML nabij een all-time high, terwijl er door de recessie minder TV’s en telefoons verkocht zullen worden en er dus minder behoefte aan chips ontstaat.”

Smit vreest dat veel sectoren in de problemen komen. „Het is leuk dat centrale banken voor liquiditeit in de markt hebben gezorgd, maar uiteindelijk is consumptie belangrijker. En die staat sterk onder druk. Hoewel de lockdowns worden teruggedraaid, blijven de detailhandel, de horeca en de theaters het heel moeilijk hebben. Maar ook de leveranciers worden geraakt evenals de verhuurders. Banken kunnen ook problemen krijgen.”

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) is aanzienlijk positiever. „Dat de beurzen het deze week zo goed doen, komt deels doordat de kans is toegenomen dat er al eind dit jaar een vaccin tegen het coronavirus zal zijn. Zo kwam Moderna met positieve onderzoeksresultaten, om een dag later evenwel aandelen te plaatsen. En AstraZeneca heeft $1 miljard gekregen voor de ontwikkeling van een vaccin.”

In de AEX stond Galapagos met een verlies van 7,6% onderaan. De onderzoeksresultaten van het gebruik van zijn medicijn filgotinib voor de behandeling van patiënten met een chronische darmontsteking vielen wat tegen.

Unibail Rodamco Westfield zakte 5,2%. Het vastgoedfonds belandde daarmee op het laagste niveau ooit.

De technologiebedrijven ASMI en Prosus zakten met respectievelijk 2,2% en 2%.

Maaltijdenbezorgdienst Just Eat Takeaway, informatieverstrekker Wolters Kluwer en KPN stonden met plussen van 0,8% tot 1% bovenaan.

Bij de middelgrote fondsen ging Altice Europe 13,4% onderuit na de publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers. Het Franse kabel- en telecombedrijf rekent er nog wel altijd op dit jaar te kunnen groeien. Ook wil grootaandeelhouder Patrick Drahi bij voetbalbond UEFA een vergoeding claimen, omdat er vanwege de coronacrisis geen Europees voetbal meer uitgezonden kan worden.

Basic-Fit was met een winst van 4% de grootste stijger. Maritiem dienstverlener Boskalis klom 3% na een positief analistenrapport.

Smallcapfonds Vastned (+2,5%) kondigde aan in februari 2021 met een strategische update te komen. Het vastgoedfonds noemt het veranderende winkellandschap en de coronacrisis als reden om zijn strategie eerder onder de loep te nemen.

