Tik Galapagos in wegzakkende AEX

Om half één stond de AEX-index 1,1% lager op 525,2 punten. Desondanks meent technisch analist Nico Bakker dat er nog altijd sprake is van een valide doorbraak van de weerstand bij 525-528 punten „na de stierenstoot” woensdag. „Door het wegslaan van de weerstanden is er ruimte gekomen voor een verdere stijging. Anders gezegd, het speelveld is verruimd omdat er een einde is gekomen aan de trading range fase. Ik zou het een verlenging van het herstel willen noemen met 560 punten als haalbaar niveau. Onder 520 punten zal het beeld vervagen.”

De overige beursgraadmeters in Europa lieten soortgelijke dalingen ziet. De Nederlandse index van middelgrote fondsen AMX daalde met 1,6% naar 695,7 punten.

De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 1%, 1,5% en 1,1%.

Volgens vermogensstrateeg Richard Abma (OHV) zijn beleggers vandaag gespitst op de Amerikaanse WW-aanvragen die om half drie bekend worden gemaakt. Analisten gaan ervan uit dat 2,3 tot 2,8 miljoen Amerikanen in de afgelopen week een uitkering hebben aangevraagd. „Ook enkele inkoopmanagersindices kunnen voor koersbeweging gaan zorgen”, legde Abma uit. Uit cijfers bleek dat de economie in de eurozone langzaam herstelt van de coronacrisis.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting ruim 0,6% lager na een 1,5% tot 2,1% hoger slot op woensdag. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 0,2% in de min. De Japanse export bleek in april nog sterker te zijn gedaald door de coronacrisis.

Naast Douwe Egberts-moeder JDE Peet’s kunnen beleggers binnenkort mogelijk nog een nieuwkomer verwelkomen. De Overijsselse softwarefabrikant Topicus heeft namelijk plannen om naar de beurs te gaan.

In de AEX stond Galapagos met een verlies van 7% onderaan. De onderzoeksresultaten van het gebruik van zijn medicijn filgotinib voor de behandeling van patiënten met een chronische darmontsteking vielen wat tegen.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield werd 5,4% afgewaardeerd tot een laagste niveau ooit.

De financiële instellingen stonden eveneens onderaan. Aegon, ING en ABN Amro zakten ongeveer 2,5%.

Maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway hield de voeten droog bij de hoofdfondsen met een plus van 0,7%.

Bij de middelgrote fondsen ging Altice Europe 16% onderuit na de publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers. Het Franse kabel- en telecombedrijf rekent er nog wel altijd op dit jaar te kunnen groeien. Ook wil grootaandeelhouder Patrick Drahi bij voetbalbond UEFA een vergoeding claimen, omdat er vanwege de coronacrisis geen Europees voetbal meer uitgezonden kan worden.

Maritiem dienstverlener Boskalis was met een winst van 1,1% de grootste stijger.

Smallcapfonds Vastned (+0,4%) kondigde aan in februari 2021 met een strategische update te komen. Het vastgoedfonds noemt het veranderende winkellandschap en de coronacrisis als reden om zijn strategie eerder onder de loep te nemen.

