Omzetspurt Unilever door prijsverhogingen

De onderliggende omzetgroei bedroeg 10,5% en viel daarmee hoger uit dan analisten hadden verwacht. Unilever-topman Alan Jope spreekt van „een goede start van het jaar” voor de producent van onder meer ijs, kookingrediënten en wasmiddelen.

In alle divisies van Unilever namen de inkomsten op jaarbasis toe, op de voedingstak na. Daaronder vallen merken als De Vegetarische Slager, Knorr en Hellmann’s. Desondanks leverde voeding, samen met persoonlijke verzorging, relatief de meeste omzet op. Daaronder vallen bijvoorbeeld de deodorants van Rexona en Axe en producten van Dove.

Unilever-ceo Alan Jope wordt opgevolgd door de Nederlander Hein Schumacher. Ⓒ ANP/HH

’Klanten hebben last van prijsstijgingen’

Topman Jope benadrukt dat de kostenstijgingen gemiddeld voor maximaal driekwart worden doorberekend aan de consument. Daarmee wil Unilever aandacht blijven houden voor mensen die last hebben van de sterk gestegen prijzen. Maar een stijging in kosten voor Unilever gaat daarmee gepaard met een stijging in prijs voor de consument.

Unilever denkt echter niet aan het doorberekenen van nog minder kosten aan de klant. „We zijn ons ervan bewust dat klanten last hebben van prijsstijgingen. Maar om consumenten te ontzien, proberen we intern al flink te besparen en onze bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in te richten”, legt Jope uit.

Hij gaat er bovendien niet automatisch van uit dat de kosten voor Unilever binnenkort omlaag gaan, zodat ook de prijzen voor consumenten naar beneden kunnen. Hoeveel winst Unilever in het eerste kwartaal heeft geboekt, heeft de onderneming niet bekendgemaakt.

"Unilever profiteert van verrassend sterke merkentrouw"

Dit vindt DFT-verslaggever Pascal Kuipers:

„Opmerkelijk is de minimale daling (-0,2%) van het aantal merkartikelen dat Unilever verkocht, terwijl het de prijzen in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw flink verhoogde (+10,7%). Ondanks geluiden dat consumenten de steeds duurder wordende Unilevermerken beu zijn, blijkt de merkentrouw ijzersterk. Analisten verwachtten dat Unilever in de eerste drie maanden van 2023 ruim 3% minder merkartikelen zou verkopen, maar dat valt dus reuze mee. Aan de andere kant betekent dit, dat Unilever nu alleen haar échte merkfans overhoudt. Om verder volumeverlies in de komende kwartalen goed te maken rest dan maar één probaat middel: prijsverlagingen.”

Volg Pascal Kuipers op Twitter: @Pascalsano