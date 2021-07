Hema zegt Verenigd Koninkrijk vaarwel

Volgens Hema hangt de beslissing samen met zijn eerder naar buiten gebrachte nieuwe strategie. Onder leiding van topvrouw Saskia Egas Reparaz wil het winkelbedrijf zich meer gaan richten op landen waar de meeste omzet wordt behaald, waaronder thuismarkt Nederland.

Bekijk ook: Nieuwe topvrouw Hema mag eindelijk aan de slag

’Geen solide positie’

Hema was in 2014 in het Verenigd Koninkrijk gestart als onderdeel van de toenmalige strategie om uit te groeien tot een internationaal merk. „We hebben echter nooit een solide positie in de Engelse markt weten op te bouwen”, geeft de onlangs aangetreden bestuursvoorzitter aan. „Wij evalueren nu onze gehele landenportfolio met als doel ons te kunnen concentreren op een beperkt aantal landen, waardoor groeikansen in de toekomst beter benut kunnen worden.”

Bekijk ook: Coronasluiting duwt Hema diep in het rood

Nieuwe eigenaar

Hema telt in totaal bijna 800 winkels en 19.000 medewerkers in meerdere landen. De winkelketen is sinds dit jaar in handen van investeerder Parcom en Jumbo-familie Van Eerd.

Bekijk ook: Hema definitief onder dak bij Jumbo