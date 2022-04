Nieuwe BeleggersFair: omgaan met inflatie en meedoen met cryptomunten

Volg dan op vrijdag 22 april een nieuwe BeleggersFair Kennis Update die volledig online plaats zal vinden. Zo bent u binnen één dag vanuit huis weer volledig up-to-date!

Om 10.00 uur de start met de online uitreiking van de Cashcow Awards 2022 en om 10.30 uur gaat de eerste online masterclass van start. Daarbij komt gespreid beleggen in cryptovaluta aan de orde. Op het volgende masterclass krijgt u te horen wat er in het EHBI (Eerste Hulp Bij Inflatie)-kit van beleggers moet zitten.

Bouwstenen

Daarnaast staat nog andere masterclasses op het programma met handelsplatform TradeIdee die drie bouwstenen voor de portefeuille naar buiten brengt en de visie op grondstoffen en valuta voor de tweede helft van het jaar.

Last but not least laten experts zien waar de kansen en de risicos liggen met de masterclass: Succesvol beleggen doe je zo!

Wilt u er bij zijn op de nieuwe BeleggersFair Kennis Update die op vrijdag 22 april online van start gaat. Bestel dan uw gratis ticket. Klik op deze link.