Ⓒ ANP

Fruittelers uit Nederland en België gaan samenwerken om een in hun ogen eerlijke prijs te krijgen voor hun producten. Zij zijn het beu om supermarkten fruit te moeten leveren ver onder de kostprijs en willen daarom leveren via een termijnmarkt. Dat de consument die hogere prijs volledig doorberekend krijgt, is onwaarschijnlijk.