Vijftienhonderd bouwprojecten in gevaar door stikstofuitspraak

Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. In provincies alleen al gaat het om 1571 procedures die zijn stilgelegd of vergunningen die opnieuw bekeken moeten worden, blijkt bij navraag. Dat zijn er nog meer, maar hoeveel is niet duidelijk, omdat de provincies Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland nog geen cijfers konden geven.

Al vrijwel meteen na de uitspraak van de Raad van State bleek dat zeker 300 projecten van de rijksoverheid mogelijk in de knel komen door de uitspraak van de Raad van State.

Europese regels

De hoogste bestuursrechter van ons land zette een streep door het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dankzij de regels uit dit programma kon in de buurt van natuurgebieden gebouwd worden, onder voorwaarde dat er in de toekomst herstel aan de natuur zou zijn. En dat is in strijd met Europese regels.

Eerder al trok de landbouwsector aan de bel. Door de uitspraak konden onder meer veel biologische melkveehouders hun koeien niet meer in de wei laten lopen. Daar heeft minister Schouten (Landbouw) voorlopig ontheffing voor gegeven.