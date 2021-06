Game Cyberpunk 2077 maakt comeback na drama met fouten

Het Japanse elektronicaconcern haalde het spel van de Poolse gamestudio CD Projekt in december nog van de markt. Die zeer uitzonderlijke maatregel volgde op massale klachten van gamers over het spel.

Het miljardenbedrijf CD Projekt promootte Cyberpunk 2077 hevig in de aanloop naar zijn release in december. Het moest als een van de geavanceerdste rollenspellen een groot kassucces worden. Maar al snel werd duidelijk dat de game, die is gebaseerd op het futuristische rollenspel Cyberpunk, op oudere spelcomputers telkens haperde. Daarop volgde een verbanning uit de PlayStation Store.

Aanbieden

Nu meldt het beursgenoteerde CD Projekt dat Sony het spel vanaf 21 juni weer in zijn PlayStation Store zal aanbieden. Eerder kondigde het bedrijf al aan de fouten zo snel mogelijk op te lossen met software-updates.

Sony beloofde na het debacle klanten die het spel al hadden gekocht hun geld terug. De site waar gedupeerde klanten terechtkunnen voor die vergoeding, gaat nog deze week uit de lucht. Een ander teken dat Cyberpunk 2077 weer zou worden toegelaten in de onlinewinkel voor PlayStation-spellen, was een „wensenlijstje” dat Sony onlangs introduceerde op het platform voor het spel.