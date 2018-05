Trump stelt importheffingen EU uit tot 1 juni

Het uitstel geldt ook voor Canada en Mexico. De komende maand zal gebruikt worden voor verdere onderhandelingen. Met Argentinië, Australië en Brazilië heeft Trump al wel een principe-akkoord bereikt. De details daarvan ,,zullen spoedig voltooid worden.''

,,De overeenkomsten onderstrepen de succesvolle strategie van de regering-Trump om eerlijke resultaten te bereiken met onze bondgenoten en zo onze nationale veiligheid te beschermen en wereldwijde uitdagingen voor de staal- en aluminiumindustrie aan te pakken'', schreef het Witte Huis.

In maart voerden de VS invoertarieven van 25 procent op buitenlands staal en 10 procent op aluminium in vanwege ,,de nationale veiligheid’’. Buurlanden Canada en Mexico werden direct uitgezonderd van de maatregel, en na wekenlang intensief overleg ook de EU.

De uitzondering voor de EU en de andere bondgenoten zou dinsdag 1 mei aflopen.

