IKEA neemt maatregelen om kosten omlaag te krijgen

DEN HAAG (ANP) - Woonwarenhuis IKEA neemt in Nederland maatregelen om de kosten omlaag te krijgen. Dat heeft de onderneming in een interne memo aan het personeel gemeld. IKEA zal onder meer het aantal flexuren proberen af te bouwen. Verder grijpt het bedrijf in de roosters in. Of de memo voor het personeel van alle dertien vestigingen geldt is niet bekend. Een woordvoerder van het woonwarenhuis was niet direct bereikbaar voor commentaar.