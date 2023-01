Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe ontslagen Philips komen hard aan: ’Hoop dat ceo weet wat hij doet’

Door Vian Schouten

Best / Eindhoven - De sfeer in Eindhoven en omgeving was maandagochtend ijzig. Philips heeft een nieuwe ontslagronde aangekondigd die alleen al in Nederland meer dan duizend mensen hun baan gaat kosten. En die mededeling komt hard aan, vooral bij de onderzoeksafdelingen.