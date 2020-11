AEX knalt omhoog na hoopgevend vaccinnieuws

Bij onze dataleverancier waren er aan het einde van de handelsdag in Amsterdam problemen.

De voorlopige slotstand voor de AEX is 594,7 punten, 3,8% hoger dan vrijdag. De AMX koerste 3,4% hoger op 854,2 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters boekten nog grotere winsten. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen respectievelijk 4,9%, 5,2% en 7,6%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 3,9% hoger. De winst voor de Nasdaq-index bleef tot 0,8% beperkt, omdat in deze beursgraadmeter veel technologiebedrijven zitten die profiteerden van de coronacrisis.

Pfizer (+9%) meldde dat zijn coronavaccin een effectiviteit van maar liefst 90% kent. De Amerikaanse farmaceut heeft daardoor goede hoop dat het nog eind dit jaar op de markt kan komen. „Het is volkomen logisch dat beleggers enthousiast reageren en dat vooral sectoren die het meeste last hebben van het virus gewild zijn. Anderzijds zie ik nu wel de lange rentes oplopen en de vraag is of centrale banken de rentes heel laag zullen houden als de economie dankzij het vaccin herstelt. Dit kan zijn weerslag op waarderingen van vooral groeiaandelen hebben”, meldt beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING.

De aanhoudende aandelenrally schrijft hij eveneens toe aan de verkiezingsuitslag in de VS. „Beleggers waren van tevoren gepositioneerd voor een blue wave, maar het lijkt erop dat de Republikeinen de meerderheid in de Senaat behouden. Bij een verdeeld Congres wordt het voor Biden lastig de door hem beoogde belastingverhogingen en een strengere regelgeving door te voeren.”

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) toont zich eveneens enthousiast over het vaccinnieuws. „Nu blijkt dat het vaccin 90% effectief is, komt de focus te liggen op het leven na het virus. Wij denken dat Moderna binnenkort ook met positieve testresultaten naar buiten zal komen. Voor ons is dit reden om nog meer in aandelen te gaan beleggen en dan vooral in waardeaandelen. Veel bedrijven uit de oude economie hebben het dit jaar slecht gedaan op de beurs en profiteren het meeste van een normalisatie van de economie.”

Van Schie ziet technologiebedrijven niet alleen achterblijven doordat zij veel baat hebben gehad van het gesloten zijn van de economie. „Ook het oplopen van de rentes zal hun waarderingen gaan drukken.”

Winkelvastgoed in trek

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van 24,3% bovenaan. Het winkelvastgoedfonds heeft veel baat bij een snelle introductie van het coronavaccin, omdat het publiek dan weer onbezorgd zal kunnen winkelen. Dinsdag wordt over de voorgenomen aandelenemissie van €3,5 miljard vergaderd. De Vereniging van Effectenbezitters heeft zich gevoegd bij de tegenstanders.

ABN Amro en ING wonnen respectievelijk 14,3% en 12,8%. „Als er licht aan het einde van de tunnel komt, zullen banken minder hoeven te reserveren voor slechte leningen”, meldt vermogensbeheerder Stan Westerterp van Bond Capital Partnersp.

Shell won 12,5%, volgend op de stijging van de olieprijzen met ongeveer 10%. Westerterp vond de afstraffing in de afgelopen maanden al overdreven, vanuit het idee dat het oude patroon op een gegeven moment weer hervat gaat worden.

Biotechnologiebedrijf Galapagos was 2,8% in herstel na de opmerkelijke tik op vrijdag.

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway, dat juist baat heeft bij sluiting van de restaurants, was met een verlies van 8,9% de grootste negatieve uitschieter.

De toeleverancier aan de voedings- en farmaciesector DSM ging 5% onderuit. Westerterp: „Ik zie geen concrete aanleiding, anders dan dat het bedrijf dit jaar coronaproof bleek en beleggers nu meer potentieel zien in andere aandelen.”

Fintechbedrijf Adyen verloor 1,8%.

Luchtvaart geliefd

Bij de middelgrote fondsen eindigde Air France KLM met een winst van 26,8% bovenaan. Basic-Fit pakte er 23,1% bij, door de verwachting dat er binnen afzienbare termijn weer een onbeperkt aantal leden kunnen sporten.

Biotechfonds Pharming won 4,6%, in reactie op de komst van een nieuwe ceo Jeroen Wakkerman, afkomstig van Nutreco.

Bekijk ook: Wakkerman wordt financieel topman Pharming

Bij Altice Europe (+0,7%) meldden meer aandeelhouders van het telecombedrijf zich tegen een bod dat grootaandeelhouder Patrick Drahi heeft uitgebracht op het bedrijf.

Smallcap B&S won 9,2% na een handelsupdate. De distributeur en groothandelsonderneming zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar dalen, maar dankzij het coronavaccin ziet de toekomst er hoopgevender uit.

Het niet in een index opgenomen DPA steeg 0,9%. De detacheerder had vorig kwartaal te maken met minder vraag naar de diensten van zijn professionals.

Meer relevant financieel nieuws elke dag direct in je mail? Meld je hier aan.